코로나19 신규확진 사흘만에 다시 300명대…3단계 격상하나(종합)

[아시아경제 조슬기나 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 전국 곳곳으로 확산하며 26일 신규 확진자 수가 사흘만에 다시 300명대를 기록했다.

집단감염이 본격적으로 시작된 지난 14일을 기점으로 13일 연속 세 자릿수다. 서울 성북구 사랑제일교회와 광복절 광화문 집회 등을 중심으로 연일 확진자가 속출하는 데다, 비수도권에서도 새로운 집단감염 사례가 확인되며 '전국적 대유행' 경고등이 켜졌다. 언제, 어디서 감염됐는 지 알 수 없는 이른바 '깜깜이' 환자도 급증하고 있어 사회적 거리두기 3단계 격상 가능성이 제기된다.

질병관리본부 중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 국내 발생 신규 확진자는 307명, 해외유입 사례는 13명이 확인됐다고 밝혔다. 총 누적 확진자수는 1만8265명(해외유입 2763명)으로 집계됐다.

신규 확진자가 300명대를 기록한 것은 사흘만이다. 최근 수도권 집단감염이 본격화한 이달 14일부터 이날까지 일별 신규 확진자 수는 103명→166명→279명→197명→246명→297명→288명→324명→332명→397명→266명→280명→320명 등으로 13일째 세 자릿수다. 이 기간 발생한 신규 확진자는 총 3495명이다.

신규 확진자의 감염경로를 살펴보면 국내 발생 307명, 해외유입 13명이다. 지역별로는 서울 110명, 경기 92명, 인천 27명 등으로 신규 확진자가 수도권에 집중됐다. 이어 강원 18명, 충남 12명, 전남 12명, 광주 7명, 대전 7명, 전북 7명, 경남 5명, 부산 4명 등이다. 대구, 제주, 울산은 각 2명씩 늘었다. 세종, 충북은 0명이다.

구체적 감염사례를 살펴보면 서울 성북구 사랑제일교회를 비롯한 기존의 집단감염 그룹 외에 비수도권에서도 새로운 집단감염 사례가 확인되고 있다. 전날 정오 기준 서울 사랑제일교회와 관련해 총 915명이 확진됐다. 이 교회 집단감염은 의료기관과 어린이집 등 이미 22곳으로 전파된 상태다. 이달 15일 서울 광화문에서 열린 대규모 집회와 관련한 확진자는 전날까지 누적 193명으로 증가했다.

여기에 충남 천안에서 감염병 전문병원인 순천향대병원 부속 천안병원과 관련해 17명이 감염되고 전남 순천에서 한 휘트니스 센터와 관련해 10여명의 확진자가 나오는 등 비수도권에서도 집단감염이 확인되고 있다.

크고 작은 새로운 집단감염 사례가 잇따르며 코로나19가 전방위로 확산하는 양상을 나타내자, 정부는 '사회적 거리두기' 2단계를 3단계로 올리는 방안까지 열어두고 다각도의 방역강화 대책을 검토 중이다.

이날 해외유입 13명 가운데 3명은 공항이나 항만 입국 검역 과정에서 확인됐다. 나머지 10명은 경기(6명), 서울(2명), 대구ㆍ전남(각 1명) 지역거주지나 임시생활시설에서 자가격리하던 중 양성 판정을 받았다.

완치 판정을 받고 격리해제된 환자는 1만4368명으로 전날보다 82명 늘었다. 현재 3585명이 격리 중이며 위중증 환자는 43명이다. 신규 사망자가 2명 발생하며 누적 사망자는 312명(치명률 1.71%)이다.

방역당국은 매일 오전 10시께 당일 0시를 기준으로 한 국내 코로나19 일별 환자통계를 발표한다.

