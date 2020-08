KB국민은행, 인도네시아 부코핀은행 지분 67% 인수 마무리

인도네시아 중형은행인 부코핀은행의 최대주주 및 경영권 확보

"KB금융그룹과의 시너지 확대를 통해 차별화된 종합금융 서비스 제공"



[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 인도네시아 중형은행인 부코핀은행의 지분 67% 인수를 위한 주주총회 결의를 완료했다고 26일 밝혔다.

이로써 국민은행은 지난달 16일 이사회에서 부코핀은행 추가 지분인수를 결의한 이후 추진해 왔던 지분인수 작업을 마무리하게 됐다. 투자금은 전체 약 4000억원 수준이다.

국민은행은 2018년 7월 부코핀은행의 지분 22% 투자 이후 지난달 주주배정 유상증자 참여로 11.9%를, 이달 3자 배정 유상증자를 통해 33.1%를 추가해 총 67%의 지분을 취득하게 됐다.

부코핀은행은 1970년에 설립된 은행으로 412개의 지점 및 835개의 현금자동입출금기(ATM) 등 인도네시아 전역을 아우르는 광범위한 네트워크를 보유하고 있다. 국민은행은 인수 후 소호, 중소기업(SME), 리테일 등에 대한 체계적인 리스크관리 노하우 및 선진화된 디지털 역량 등을 접목해 부코핀은행을 발전시켜 나갈 계획이다.

국민은행 관계자는 “코로나19에 따른 이동제한과 외국자본의 경영권 인수에 대한 경계 등으로 인수협상에 어려움이 많았지만 단기간 내에 지분 3분의 2 이상의 안정적인 경영권 지분을 확보하게 됐다"며 "현지에 진출해 있는 KB금융그룹 계열사인 KB손해보험, KB국민카드, KB캐피탈과 함께 인도네시아 종합금융그룹으로 성장할 수 있는 기틀을 마련한 것"이라고 의미를 부여했다.

