[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 임영웅의 팬클럽이 수해민을 돕기 위해 8억9000여만원을 기부했다.

임영웅 팬클럽 '영웅시대'는 24일 공식 팬카페에 "NGO 단체인 '희망을 파는 사람들'에 8억9668만2219원을 기부했다"고 밝혔다.

'영웅시대'는 지난 11일부터 21일까지 수해 복구지원 활동 성금을 모금해 1만9522건의 후원으로 기부금을 마련했다.

이 기부금은 수해 지역 긴급 복구지원 및 수해 피해가구 생활가전 지원 등에 사용될 예정이다.

임영웅 팬들은 또 지난 19일 한 달 동안 임영웅의 이름으로 모인 후원금을 홀트아동복지회에 기부한 바 있다.

아울러 임영웅의 생일인 6월16일에는 성금 전달 및 헌혈증 기부 등의 선행을 펼쳤다.

