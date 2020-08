김인호 서울시의회, 코로나19 재확산 지역 소상공인 대상 추가 대출지원 즉각 시행 촉구

우선 8·15 광화문 시위 집결지인 종로구와 사랑제일교회 소재지인 성북구 시작으로 기존에 시행 중인 대출지원 외 추가로 1000만 원 한도의 초저금리 대출지원과 긴급고용지원금 즉각 집행할 수 있도록 서울시가 방안 강구해줄 것 촉구

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 김인호 의장은 "최근 수도권 지역 코로나19 확산으로 인해 소상공인·자영업자들의 영업피해가 커지고 있다"고 언급, 이들을 위한 실질적인 지원책 마련이 시급하다고 지적했다.

김인호 의장은 현재 서울시 재정을 고려했을 때 서울시 소재 소상공인 전체를 대상으로 하는 후속 지원방안을 즉각 추진하는 것에는 어려움이 있을 수 있다는데 공감한다면서 우선 8·15 광화문 시위 집결지인 종로구와 사랑제일교회 소재지인 성북구를 시작으로 기존에 시행 중인 대출지원 외 추가로 1000만 원 한도의 초저금리 대출 지원과 긴급고용지원금을 즉각 집행할 수 있도록 서울시가 방안을 강구해줄 것을 촉구했다.

김 의장은 “서울시는 코로나19 발생 이후 지금까지 자영업자 생존자금 및 각종 금융·세제 지원 등 소상공인 피해구제 대책 추진에 있어서 항상 선제적인 자세로 전국에 모범이 됐다”면서 “다시금 코로나19가 급격히 확산되는 상황에서 지역경제가 완전히 붕괴되기 전에 적극적이고 구체적인 지원방안을 마련해야 할 것”이라고 언급했다.

또 “이번 코로나19 재확산의 주요 지역이라고 할 수 있는 종로구와 성북구 일대의 소상공인들이 극심한 어려움을 겪고 있다”면서 “우선 종로구와 성북구 소상공인을 시작으로 1000만 원 한도, 1%대 저금리 추가 대출지원 및 긴급고용지원금을 즉각 시행하는 방안을 강구해주길 바란다”고 서울시에 요구했다.

