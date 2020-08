서울시, 국내최초 '빗물펌프장 스마트 강우분석 시스템' 구축

기존 펌프장 수위계에 강우량계·유입량계 추가 설치 … 국지성호우 대응

9월 '개봉1펌프장' 시범 운영으로 효과 분석한 후 하반기 5곳 추가

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 빗물펌프장에 유입되는 빗물 양과 강우량 등을 분석해 국지성 호우 등에 신속히 대응할 수 있는 시스템을 구축한다.

서울시는 가을철 태풍에 앞서 다음달 구로구 개봉1펌프장에 국내 최초로 '빗물펌프장 스마트 강우분석 시스템'을 시범 설치한다고 24일 밝혔다.

빗물펌프장은 장마철이나 집중호우 시 저지대 침수 예방을 위해 빗물을 하천에 강제로 퍼내는 역할을 하는 중요 기반시설이다. 현재는 펌프장 내 빗물 수위에 따라 가동되고 있다.

개봉1펌프장은 목감천의 빗물을 안양천으로 강제 배수하는 대형 펌프장으로, 두 하천에 접하면서 서울시와 경기도가 경계를 이루는 곳에 있어 능동적인 펌프 운전이 요구되는 곳이다.

시가 구축하는 시스템은 펌프장 내 빗물 수위에 더해 강우량과 펌프장 하수관로를 따라 유입되는 비의 양(유입량)까지 총 3가지 데이터를 종합적으로 분석하는 고도화된 시스템이다. 이를 위해 기존에 설치된 수위계에 더해 강우량계와 유량계를 새롭게 설치한다.

현재는 내린 비가 펌프장 안으로 유입돼 일정 수위가 되면 펌프장을 가동하고 있어 비가 내린 후 실제 가동까지 약 20~40분이 소요되는 반면, 시스템이 구축되면 비가 내리기 시작하는 시점부터 시시각각 변하는 강우 추이를 실시간으로 추적·분석할 수 있다.

서울시는 시범 운영을 통해 시스템의 성능과 효과를 분석한 뒤 올 하반기 국가하천변에 위치한 펌프장 5곳에 추가로 설치하고, 향후 이를 더욱 확대한다는 계획이다.

이 시스템에 축적된 데이터는 향후 펌프장 설치 및 용량 확대 설계에 검·보정자료로도 유용하게 활용할 예정이다.

앞서 서울시는 운영중인 수방관리 시스템에 주요 하천과 도로의 통제상황을 실시간으로 표출하고 모바일 환경에 적합한 모니터링 화면을 구축하는 등 대폭적으로 시스템을 개선해 시·구 직원들의 수해예방 활동을 적극 지원하고 있다.

최진석 서울시 물순환안전국장은 "근래 대기 불안정으로 단기간에 많은 비가 국지적으로 내리는 강우 패턴에 따라 수방관리 시스템을 고도화하고 있다"며 "빗물펌프장 스마트 강우분석 시스템이 구축되면 빗물펌프장을 기후 변화에 선제적으로 대응하는 방향으로 운영할 수 있을 것"이라고 말했다.

