키움증권, 25일 미국 ETF와 중국 온라인 세미나 진행

[아시아경제 오주연 기자] 키움증권은 오는 25일 저녁 6시부터 '미국 ETF와 중국 투자전략' 주제로 온라인 세미나를 개최한다고 24일 밝혔다.

1부는 글로벌 리서치팀의 홍록기 연구원이 중국 주식 투자전략을, 2부에서는 김진영 연구원이 미국ETF 투자전략을 맡아 진행한다. 이번 세미나는 신종 코로나 바이러스 예방차원에서 온라인에서만 제공되며, 키움증권 홈페이지 및 채널 K 어플리케이션에서 시청이 가능하다.

세미나 외에도 해외주식 수수료 0.1%, 환율우대 최대 95% 이벤트가 진행중이고 신규 및 휴면고객 대상으로 40달러로 미국 주식을 경험해보는 '미국주식 첫거래 이벤트'와 해외주식 입고 이벤트가 진행중이다. 또한 최근 해외주식 실전 투자대회가 개최되어 키움증권 홈페이지에서 접수 가능하다.

세미나 신청은 영웅문 글로벌, 영웅문 S 글로벌 및 홈페이지를 통해 가능하고 추가 문의사항은 키움증권 홈페이지를 참고하거나 키움금융센터를 통해 확인 가능하다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr