부산시, 창업 전문 유튜브 채널 ‘BstarTV’ 개국

25일 성공 노하우·부산 유망 스타트업 소개 등 창업 콘텐츠

9월24일까지 채널 오픈 기념 구독·4행시 댓글 이벤트 진행

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 성공 노하우와 부산지역 유망 스타트업 소개 등 창업 콘텐츠 전문 유튜브 채널인 ‘BstarTV’가 개국한다.

부산시와 부산경제진흥원은 포스트 코로나 시대에 대비해 공간 제약 없이 누구나 온라인을 통해 창업 노하우·성공기업 등 부산 창업 콘텐츠를 시청할 수 있는 유튜브 채널을 운영한다고 24일 밝혔다.

25일 오픈 이벤트와 함께 개국하는 ‘BstarTV’는 ‘부산 스타트업(Busan Startup)’과 ‘스타 창업기업이 되자(Be Star)’라는 두 가지 의미를 담아 이름 지은 유튜브 채널이다.

오는 9월 24일까지 한 달간 채널 오픈 기념 이벤트가 진행된다.

이벤트 참여 방법은 ①‘BstarTV’ 구독 신청 ②이벤트 영상 댓글에 ‘상시창업’으로 4행시 작성 등 두 가지를 모두 수행하면 자동 신청된다.

10월 둘째 주 ‘BstarTV’ 추첨 영상으로 당첨자가 공개될 예정이며, 당첨자에게는 에어팟(2명), 치킨쿠폰(10명), 커피쿠폰(50명)이 경품으로 제공된다

매주 금요일 1~2편씩 새로운 영상을 볼 수 있는 ‘BstarTV’의 주요 내용은 ▲스타트업 인터뷰(창업에 대한 생생한 경험담) ▲스타트업 브이로그(창업기업 직원의 일상으로 관찰하는 스타트업 문화, 창업기업 취업 궁금증 Q&A) ▲상시창업(예비창업자들의 창업 준비과정 이야기) ▲스타트업 시티 부산(부산 창업지원기관 및 지원사업 소개)로 구성돼 있다.

또한 시민이 직접 콘텐츠를 기획하고 제작하는 시청자 패널단을 모집해 매월 2~3편의 시민 참여 영상도 만날 수 있다. 시청자 패널단 신청은 부산창업지원센터 홈페이지에서 하면 된다.

