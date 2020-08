제9회 금천 기업인상 후보자 접수

9월15일까지 후보자 추천 접수...지역에서 2년 이상 기업체를 경영 지역사회 발전에 공헌한 자

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 지역경제 발전에 기여한 공이 큰 지역 기업인을 대상으로 ‘제9회 금천 기업인상’ 후보자를 9월15일까지 추천받는다.

‘금천 기업인상’은 지역경제 발전 및 활성화에 기여한 지역 기업인을 격려하고 지역사회 일원으로서 자긍심을 부여하기 위해 마련된 상이다.

추천대상은 구에 공장 또는 주사무소를 두고 2년 이상 기업체를 경영한기업인 중 지역경제 활성화 및 지역사회 발전에 공헌한 자이다. 다만, 금천 기업인상 수상경력이 있는 자, 최근 3년 이내 구청장 표창을 받은 자, 지방세 체납자, 기타 사회로부터 지탄의 대상이 되는 자 등은 추천대상에서 제외된다.

후보자는 금천구민 또는 기업인(직장인) 20인 이상 공동추천, 기업관련 기관장 및 단체장, 동장이 추천할 수 있다.

금천구 홈페이지 ‘고시·공고’에서 추천서와 공적조서 등을 내려 받아 작성한 후 공적증빙 자료와 함께 기업 소재지 동 주민센터 또는 구청 지역경제과로 방문 제출하면 된다.

구는 ‘기업인상 공적심사위원회’ 심의를 통해 최종 수상자를 결정, 오는 10월 예정된 ‘금천 구민의 날’ 기념식에서 시상할 예정이다.

수상자에게는 상패와 금천구 중소기업육성기금 신청 시 가점(3~5점)이 주어진다.

‘금천 기업인상’은 2012년 제1회 시상을 시작으로 올해로 9회째를 맞이하고 있으며, 지난해까지 총 40명의 기업인이 수상의 영예를 안았다.

유성훈 금천구청장은 “올해 기업인상은 어려운 상황 속에서 이루어지는 만큼 그 가치와 의미가 남다르다”며 “코로나19로 지역경제가 침체된 가운데서도 의지를 잃지 않고 꿋꿋히 견디며 지역경제 활성화와 지역사회 발전에 기여한 기업인이 선정될 수 있도록 많은 추천 바란다”고 전했다.

자세한 사항은 금천구청 지역경제과로 문의하면 안내받을 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr