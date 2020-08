KOTRA, 수해 복구 위해 임직원 성금 2050만원 기부

서울 본사, 전국 12개 지원단, 세계 84개국 해외무역관서 성금 모아

[아시아경제 김지희 기자] KOTRA(코트라)가 수해 복구를 위해 국내외 임직원들이 노사 합동으로 기부한 성금 2050만원을 희망브리지 전국재해구호협회에 전달한다고 23일 밝혔다.

KOTRA는 서울 본사, 전국 12개 지원단, 세계 84개국 해외무역관에서 임직원들이 급여에서 자발적 공제하는 방식으로 성금을 모금했다. 사장, 감사, 상임이사가 반납한 경영평가 성과급도 보탰다.

또 사내 봉사동아리 레프트핸즈는 ‘부산 수해지역 저소득 어르신을 위한 제습키트’를 제작해 한국헬프에이지에 기부하기도 했다.

권평오 KOTRA 사장은 “KOTRA는 어려운 시기마다 국내외 임직원들이 나서 국민 고통 분담에 함께하겠다”며 “수해지역 피해 주민들이 위기를 극복하는 데 작은 보탬이 되길 바란다”고 말했다.

