전북도, 광복절집회 ‘탑승자 명단제출 행정명령’ 발령

탑승객 명단 작성 의무화 행정명령도 함께

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북도가 광복절집회와 관련해 전세버스 탑승자 명단을 제출토록 하는 행정명령을 발령했다.

20일 전북도는 전세버스 탑승자 명단 제출과 탑승객 명단 작성을 의무화하는 행정명령을 발령했다고 밝혔다.

탑승자 명단을 제출토록 하는 행정명령은 집회 참가자 조기 선별을 통한 진단검사를 위한 것으로 서울지역 전세버스 등을 운행한 운전자, 인솔자, 버스회사 관계자 등이 탑승자 명단을 제출해야 한다.

또 정기적 버스 운송수단이 아닌 전세버스의 경우 이날(20일)부터 운행 시 탑승객 명단 작성을 의무화해야 한다.

도는 이와 별도로 통신회사 등과 협력을 통해 당일 집회반경 수도권 기지국에 수신된 휴대전화 연락처를 파악할 계획이다.

이를 통해 8.15집회 당일 운행버스 관계자 등이 명단 제출을 회피하거나 거부한 상태가 특정되면 검사 지연에 따라 기간 중 발생한 피해 등을 감안해 징벌 또는 벌금 규정을 적용할 계획이다.

또 이번 주말까지 집회 자제 및 비대면 예배 활성화를 강력히 권고하고 도와 시·군이 함께 개인방역수칙 준수 여부에 대해 대대적인 점검에 나설 계획이다.

더불어 이번 주말을 지역사회 추가 전파를 차단하기 위한 집중점검의 날로 정하고 도와 시·군 전 직원이 집단감염 위험시설과 수도권 등 왕래가 잦은 26개 업종 1만4305개소에 대한 전수점검을 실시할 방침이다.

전북도 관계자는 “현 상황이 매우 심각한 상태로 도민은 사회적 거리두기 2단계에 준하여 모임 자제, 고위험시설 및 수도권 등 다른 지역 방문을 자제하길 바란다”면서 “상황 악화 시에는 불가피하게 2단계로 격상할 계획이다”고 말했다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr