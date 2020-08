신한금융, 네오플럭스 730억 인수…"그룹 시너지 효과"

두산 벤처캐피털 SPA 체결

지분 96.77%…730억원 인수

[아시아경제 김민영 기자] 신한금융지주는 20일 두산과 네오플럭스 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 앞서 양사는 각각 이사회를 열어 네오플럭스 지분 매매에 대한 안건을 의결했다.

이날 신한금융은 네오플럭스 보통주 2441만3230주(지분율 96.77%)를 730억원(잠정)에 인수하기로 결정했다. 향후 확인 실사를 통한 매매대금 조정 과정을 거쳐 최종 인수금액을 확정할 예정이다.

신한금융은 이번 인수를 통해 독립·전문 벤처캐피탈 회사를 보유하게 됐다. 기업 전 생애주기에 대응할 수 있는 그룹 투자금융 밸류체인을 완성하게 됐다.

또한 신한은행, 신한금융투자, 신한캐피탈 등 그룹 내 투자금융 사업라인과 함께 다양한 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대된다.

신한금융 관계자는 “전문 벤처캐피탈 인수를 통해 유망 벤처기업의 창업초기-확장?성장기-프리/포스트 기업공개(IPO)까지 성장단계별 자금 수요에 대응할 수 있는 맞춤 토탈 금융서비스 체계를 구축하게 됐다”고 설명했다. 이어 “네오플럭스가 가지고 있는 스타트업 및 유망 비상장 기업 네트워크와 신한금융의 기존 투자금융 사업라인 연계를 통한 다양한 사업기회 창출 등 많은 시너지 효과를 기대하고 있다”고 덧붙였다.

한편 신한금융은 네오플럭스 인수를 계기로 혁신금융 생태계 구축 및 역량 강화에도 박차를 가하게 됐다. 신한금융은 한국판 뉴딜 정책을 적극 지원하기 위한 금융의 뉴딜 정책인 ‘신한 네오(N.E.O.) 프로젝트’와 전국 단위의 혁신성장 플랫폼 구축사업인 ‘신한 트리플케이 프로젝트’, 금융권 최초의 스타트업 엑셀러레이터 프로그램인 ‘신한퓨처스랩’ 등 그룹의 혁신금융 중점 사업 기반 확대에 네오플럭스를 적극 활용할 예정이다.

