SBS 상암프리즘타워가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 발생으로 봉쇄됐다. SBS는 20일 “마포구 상암동 SBS프리즘타워에 있는 어린이집의 교사가 코로나19 확진 판정을 받아 즉각 사옥 전체를 셧다운했다. 내일까지 폐쇄될 예정이다”라고 전했다. SBS는 확진 판정을 받은 교사와 같은 공간에 있던 관계자들을 모두 격리 조치했다. 차례로 검사를 받게 할 방침이다. 메인 사옥이 양천구 목동에 있어 당장 방송에 지장은 없는 것으로 전해졌다.

