美 홍콩 사법공조 중단에 중국 곧바로 맞대응

폼페이오 장관, "중국 공산당 홍콩민의 자유와 자치권 탄압"

중국 및 홍콩 당국, "홍콩을 노리개로 사용" 개탄



[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 미국이 19일(현지시간) 홍콩과 맺은 범죄인 인도 및 조세 등 3가지 양자 협정의 중단과 종료를 홍콩당국에 통보하자 중국이 곧바로 맞대응했다.

중국정부는 20일(현지시간) 홍콩 특별행정구와 미국 간의 사법공조를 중단한다고 밝혔다.

자오리젠(趙立堅) 중국 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 "중국은 미국의 잘못된 행위와 관련해 홍콩 특구와 미국간의 사법공조 조약 이행을 중단하기로 결정했다"라고 말했다.

그는 이어 "홍콩 문제는 순전히 중국 내정으로 어떤 외부 세력도 간섭할 권리가 없다"면서 "중국은 미국이 홍콩과 중국 내정에 대한 개입을 중단하고 잘못된 길을 가지 말 것을 촉구한다"라고 덧붙였다.

홍콩 당국도 미국측의 통보를 받은 직후 "미국이 중국을 압박하기 위해 홍콩을 '노리개'처럼 활용하고 있다며 미국측을 비난했다.

홍콩 정부 대변인은 "협정은 미국이 홍콩을 우대하는 것들이 아니라 미국과 홍콩 양측의 사람들과 비즈니스에 혜택을 주려는 선량한 믿음에 의해 마련된 양자 협정"이라며 "홍콩 특별행정구 정부는 (미국의 조치에) 강력히 반대하고 미국의 행동에 개탄한다"라고 말했다.

앞서 미국 국무부는 성명을 통해 "홍콩 국민의 자유를 탄압한 국가보안법을 도입한 중국의 결정에 관해 우리의 깊은 우려를 강조하기 위한 것"이라며 범죄인 인도 등 양자 협정의 중단의 당위성을 설명했다.

마이크 폼페이오 국무장관도 자신의 트위터에 "중국 공산당은 홍콩민의 자유와 자치권을 탄압하기로 선택했다"라며 "중국 공산당의 조치 때문에 우리는 3개의 양자 협정을 종료하거나 중단한다"라고 확인했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr