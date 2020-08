코로나19 확산에 방송계도 긴장…김원해·허동원 확진

드라마 '도도솔솔라라솔'·'그놈이 그놈이다' 등 촬영 중단



신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 방송계가 긴장하고 있다. 확진 판정을 받은 연예인들이 속속 나오고 있다.

매니지먼트사 더블에스지컴퍼니는 20일 “배우 김원해가 코로나19 검사에서 양성 판정을 받았다”며 “예정된 일정을 전면 취소하고 자가격리 중”이라고 전했다. “병상이 확보되는 대로 병원으로 이동할 예정”이라고 했다.

김원해는 검사 대상자가 아니었으나 혹시 모를 상황에 대비하기 위해 지난 19일 검사를 받은 것으로 전해졌다. 연극 ‘짬뽕’에 함께 출연할 예정이었던 배우 서성종이 전날 코로나19 확진 판정을 받았기 때문이다. 더블에스지컴퍼니는 “김원해의 감염이 서성종으로부터 이뤄진 것인지 제3의 인물에게 된 것인지는 정확히 알 수 없다”며 “세부 역학 조사가 필요해 보인다”고 했다.

또 다른 출연 배우인 허동원도 이날 코로나19 확진 판정을 받았다. 소속사 에이스팩토리는 “전날 질병관리본부로부터 연락을 받아 코로나19 검사에 응하고 자가격리 중이었다”면서 “검사 결과 서성종에게 2차 감염된 것으로 확인돼 이송 후 추가 검사를 받고 있다”고 설명했다.

허동원은 오는 26일 방영되는 드라마 ‘도도솔솔라라솔’도 촬영하고 있었다. 에이스팩토리는 “관계자들이 대비할 수 있도록 바로 검사 결과를 공유했다”고 밝혔다. 전날 확진 판정을 받은 서성종은 드라마 ‘그놈이 그놈이다’에 출연 중이다. 관계자는 “접촉자 전원이 검사를 받고 있다”고 전했다. 두 드라마는 현재 촬영이 전면 중단됐다.

예능 ‘장르만 코미디’에 출연 중인 배우 오만석도 코로나19 확진자와 접촉한 이력이 있어 검사를 받고 결과를 기다리고 있다. 촬영은 전면 중단됐고, 건물에는 방역 조치가 취해졌다.

