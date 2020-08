현대리바트, '리바트와 함께 하는 홈캉스' 이벤트

31일까지 매장 방문 고객 음료 교환권 증정…300만원 이상 구매 캠핑용품·전자제품 제공

[아시아경제 김종화 기자]현대백화점그룹 계열 토탈 인테리어기업 현대리바트는 오는 31일까지 여름맞이 특별 이벤트를 진행한다고 20일 밝혔다.

현대리바트는 오는 31일까지 리바트 가정용 가구 매장을 방문하는 고객 중 현대백화점그룹 통합멤버십 서비스 'H.Point' 신규 또는 기존 가입 고객들에게 '즉석 쿠폰'을 증정한다. 이번 이벤트는 매장에서 제공하는 쿠폰을 고객이 현장에서 확인 후 당첨된 커피 음료 교환권, 치킨 교환권, 공기청정기 등을 증정하는 방식으로 진행된다.(WSI 매장 및 일부 대리점 행사 제외)

구매 금액대별 특별 사은품 증정 행사도 함께 열린다. 오는 31일까지 리바트 가정용 가구 매장에서 300만원 이상 구매 고객을 대상으로 코베아 WS 캐버스 체어를 증정하고, 500만원 이상 구매 시 LG 빔 프로젝터를 1,000만원 이상 구매시 LG스타일러를 증정한다.

사은품 증정 기준 구매 실적은 세일 품목을 제외한 일반 제품에 한해 합산되며, 사은품 준비 수량 소진시 조기 종료될 수 있다. 자세한 행사 내용은 각 매장에서 확인할 수 있으며 일부 대리점의 경우 행사에서 제외된다.

언택트 쇼핑족을 위한 온라인몰 행사도 선보인다. 현대리바트의 공식 온라인몰인 리바트몰은 오는 31일까지 '홈캉스 베스트 상품전' 을 열어 거실, 침실, 주방 식탁 등 주요 인기제품 특별 구매 혜택 쿠폰을 증정한다. 이와 함께, 리바트몰에서는 리바트몰에서 제품을 구매한 고객을 대상으로 리뷰 작성 이벤트를 열어 현대백화점 상품권 등을 증정한다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr