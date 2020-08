예술의전당 21~31일 한시적 운영 중단

[아시아경제 박병희 기자] 예술의전당은 중앙재난안전대책본부의 사회적 거리두기 조치 강화 방침에 따라 21일 0시부터 공연, 전시, 강좌 프로그램 운영을 잠정적으로 중단한다고 20일 전했다.

예술의전당은 전국적인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방 노력에 동참하고, 방문객을 비롯해 예술인과 스태프 등 예술계의 안전을 확보하기 위해 21일 0시부터 오는 31일까지 한시적으로 예술의전당 오페라하우스, 음악당, 한가람미술관, 한가람디자인미술관, 서울서예박물관의 모든 행사와 교육 강좌를 중단한다.

이에 따라 어린이 가족 페스티벌 '네네네(8월19~23일)', '토요콘서트(8월22일)', '아티스트 라운지(8월26일)' 등 8월 말까지의 기획공연이 모두 취소되고 아카데미가 조기 종강됐으며 대한민국 오페라페스티벌 베세토오페라단의 '박쥐' 등 운영중단 기간 내 대관 공연도 모두 취소된다. 운영 재개 시기는 코로나19 확산 추이에 따라 변경될 수 있으며, 예술의전당 홈페이지를 통해 안내될 예정이다.

예술의전당은 갑작스런 운영 중단에 따른 이용자들의 불편을 최소화하기 위해 주최사 등과 적극적으로 협의하고 있으며, 운영 중단에 따른 입장권 환불은 주최사 또는 예매처에서 안내할 예정이다. 취소된 행사 관련 세부내용은 예술의전당 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

