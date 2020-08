나주시 ‘에너지·ICT기업 청년 일 경험 지원사업’ 추진

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 20일 ‘에너지 ICT기업 청년 일 경험 지원 사업’을 본격 추진한다고 밝혔다.

이 사업은 에너지·ICT(정보통신기술) 분야 신규 채용 수요가 있는 기업과 취업을 희망하는 청년을 매칭, 초기 3개월 간 직무역량을 쌓게 한 후 정규직 고용을 유도하는 취업지원 정책이다.

참여 기업은 3개월간 매달 청년 인건비 230만 원(수당포함)과 4대 보험료를 지원받는다.

이후 정규직 전환 시 3개월간 인건비의 50%(최대 100만 원)와 4대 보험료를 추가 지원해 청년 근로자의 실질적인 취업 성공을 유도할 계획이다.

앞서 사업수행기관인 녹색에너지연구원은 지난 6월부터 나주시 관내 에너지·ICT에 기반을 둔 사회·경제 활동법인을 대상으로 사업 참여기업 모집공고(3차)를 실시했다.

연구원은 소정의 평가를 거쳐 오는 22일 참여 기업을 최종 선정, 전라남도 일자리통합정보망에 게시할 계획이다.

취업을 희망하는 청년(만18~39세)은 23일부터 전라남도 일자리통합정보망에서 희망기업을 선택해 신청서를 제출하면 된다.

서류심사, 면접 등 고용절차를 거쳐 최종 합격되면 내달 10일부터 사업장에 배치된다.

강인규 나주시장은 “포스트 코로나 시대에 맞서 미래 핵심동력인 에너지·ICT 기업 성장과 청년인력 양성을 위해 나주시와 전남도가 함께 추진하는 한국형 뉴딜사업의 첫 걸음이 될 것”이라며 “앞으로도 청년을 위한 직무역량 강화 및 일자리 창출 정책, 기업경영 지원에 힘써 고용안전망이 구축될 수 있도록 최선을 다해가겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr