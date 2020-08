푸틴 정적 '알렉세이 나발니' 독극물에 노출, 병원 실려가

[아시아경제 나주석 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 견제 세력이었던 알렉세이 나발니가 독극물에 노출돼 병원에 실려갔다.

20일(현지시간) AP통신은 나발니측 소식통을 인용해 시베리아 톰스크에서 모스크바로 돌아오는 비행기에서 차를 마신 뒤 몸의 이상을 호소해, 긴급 착륙한 것으로 전해졌다.

나발니측 관계자는 "나발니가 땀을 흘리면서 목소리에 집중할 수 있도록 말을 해달라고 한 뒤, 화장실에 갔다 의식을 잃었다"고 전했다. 이 관계자는 "그가 마신 것은 차밖에 없다"면서 "무엇인가에 중독된 것이 의심된다"고 말했다. 그는 "의사들은 뜨거운 음료에 담긴 독극물은 더 빨리 흡수된다고 설명했다"고 전했다.

지난해에도 나발니는 시위 주도 혐의로 구금됐다 알레르기성 발작을 일으켜 입원한 바 있다.

나발니는 러시아 야권의 대표적인 인사로 푸틴 대통령에 맞서왔다. AP통신은 나발니는 다른 러시아 야권 지도자와 마찬가지로 수시로 수감기관에 체포되고 괴롭힘을 당해왔다고 전했다.

