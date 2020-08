에어비앤비, 기업공개 서류 제출…'코로나19' 직격탄에도 연내 상장

최근들어 전 세계 예약건수 늘어나고 있어

상장시 올해 최대규모 IPO

[아시아경제 권재희 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 직격탄을 맞은 숙박 공유업체 에어비앤비가 예정대로 기업공개(IPO)에 나섰다.

19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이날 에어비앤비는 미 증권거래위원회(SEC)에 기업공개를 위한 서류를 비밀리에 제출한 것으로 알려졌다.

WSJ은 "코로나19 대유행으로 사업이 황폐해진 회사로서는 놀라운 반전"이라고 평가했다.

기업공개를 통해 발행할 주식 수와 공모가 범위는 아직 결정되지 않은 것으로 알려졌다. 에어비앤비측은 기업공개 시기 역시 SEC가 관련 검토를 마친 뒤 시장 상황을 고려해 결정하겠다고 밝혔다.

WSJ은 이 문제에 정통한 관계자를 인용해 에어비앤비는 기술주 중심인 나스닥에 상장하는 쪽으로 가닥이 잡혔다고 보도했다.

당초 에어비앤비는 기업가치가 310억달러(약 37조원)로 추산됐으나 코로나19 대유행으로 여행수요가 급감하면서 기업가치가 현재 180억달러(약 21조원) 수준까지 줄어들었다. 이 떄문에 연내 상장이 물건너가는 것 아니냐는 전망이 나오기도 했다.

하지만 최근들어 예약건수가 늘어나면서 다시 IPO 추진에 탄력이 붙고 있다. 지난 8일 기준 에어비앤비의 전 세계 예약건수는 100만건을 넘어섰다. 예약건수가 100만건이 넘는 것은 지난 3월 이후 처음이다.

에어비앤비 상장시 올해 가장 큰 규모의 IPO가 될 전망이다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr