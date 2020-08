속보[아시아경제 김가연 기자] 서울 성북구 사랑제일교회의 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염이 서울 서초구의 음악연습실로 번져 최소 2명의 확진자가 발생했다.

20일 행정안전부의 재난안전문자 안내에 따르면 이날 충남 당진 7번 환자로 확진된 20대 여성은 지난 16일 서울 서초구 소재 음악연습실에서 약 1시간 연습을 했을 당시 감염된 것으로 추정된다.

이 장소에서 연습을 한 서울 거주 연습생도 서울 지역에서 검사를 받고 20일에 확진됐다.

앞서 19일에는 서울 거주 연습생의 모친이 확진됐으며, 이 모친은 사랑제일교회 방문자인 것으로 밝혀졌다.

