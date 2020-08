더위가 그친다는 절기인 ‘처서(處暑)’를 앞두고 찜통더위가 절정에 오른 20일 경기 남양주시 묘적사 계곡을 찾은 시민들이 폭포수을 맞으며 더위를 식히고 있다. 기상청은 대체로 맑은 날씨가 이어지면서 서울 기온이 33도 안팎으로 예년 수준을 크게 웃돌다가 처서인 23일 쯤 수도권의 폭염은 다소 완화될 것으로 예보했다./남양주=김현민 기자 kimhyun81@

