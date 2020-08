이재명표 '경기도 기본주택' 국회서 공론의 장 마련

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 제안한 장기 공공임대주택 '경기도 기본주택'에 대한 공론의 장이 국회에서 마련된다.

경기도 기본주택은 무주택자면 누구나 30년 이상 장기간 거주할 수 있는 임대주택이다. 경기주택도시공사는 지난 달 21일 이런 내용을 담은 기본주택 건설 계획을 밝히면서 하남 교산, 과천, 안산 장상 등 수도권 3기 신도시와 용인플랫폼 시티 등 대규모 개발사업 용지 내 역세권에 공급하겠다고 발표했다.

경기도는 오는 25일 국회의원회관 대회의실에서 이재명 경기도지사와 국회의원, 경기주택도시공사(GH), 민간전문가 등이 참석한 가운데 '경기도 기본주택 정책토론회'가 열린다고 20일 밝혔다.

이날 토론회는 '경기도 기본주택'에 대한 정책 제안과 이에 대한 토론을 통해 관련정책의 추진방향을 대외적으로 알리기 위해 마련됐다.

토론회는 사회적 거리두기 2단계 격상에 따라 관중 없이 진행된다.

토론회 내용은 경기도 홈페이지의 '소셜방송 LIVE경기(live.gg.go.kr)'에서 시청할 수 있다. 모바일 시청도 가능하다.

토론회는 김남근 변호사, 박미선 국토연구원 주택토지연구본부 연구위원, 이헌욱 경기주택도시공사사장의 주제 발표와 전문가 토론으로 진행된다.

전문가 토론은 임재만 세종대학교 교수가 좌장을 맡고 김성달 경실련 부동산건설개혁본부 국장, 박준 서울시립대 교수, 남기업 토지자유연구소 소장, 강태석 국토교통부 공공주택총괄과장이 토론자로 나선다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr