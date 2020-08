GC녹십자 코로나19 혈장치료제 임상2상 승인

[아시아경제 조현의 기자] 식품의약품안전처는 GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 281,500 전일대비 19,500 등락률 -6.48% 거래량 388,541 전일가 301,000 2020.08.20 10:36 장중(20분지연) 관련기사 7月 통관지표 보니…진단키트·백신 모두 수출 ↓녹십자, 주가 28만 1000원.. 전일대비 -1.92%"혈장치료제, 개발 이후에도 완치자 협조 절실" close 의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 혈장치료제 'GC5131'의 임상 2상 시험계획(IND)을 승인했다고 20일 밝혔다.

기존에 허가된 의약품의 코로나19 치료 효과를 확인하는 약물재창출 연구 외에 개발 중인 코로나19 치료제 중 임상 2상을 승인받은 것은 이번이 처음이다.

GC5131은 코로나19 완치자의 혈장을 대량으로 수집한 후 여러 공정을 거쳐 코로나19 바이러스를 무력화할 수 있는 중화항체를 농축한 '고면역글로불린' 성분 의약품이다.

GC녹십자는 임상 2상 시험에서 코로나19 환자 중 영상학적 진단으로 폐렴이 확인됐거나 고령 및 기저질환이 있는 고위험군 환자 60명을 대상으로 안전성과 유효성을 평가한다.

GC녹십자는 이미 임상시험용 제제를 만들었기에 가까운 시일 내 환자에 투여할 수 있을 것이라고 설명했다. 임상은 삼성서울병원, 서울아산병원, 중앙대병원, 고대안산병원, 충남대병원, 연대 세브란스병원 등 6개 병원에서 시행될 예정이다.

식약처는 GC5131의 원료물질인 혈장이 인체에서 유래하고, 중화항체를 이용해 질병을 치료하는 동일 원리를 적용한 제품이 예전부터 개발돼 사용됐다는 점에서 안전성을 평가하는 임상 1상 시험을 면제했다.

이로써 현재 국내 코로나19 관련 치료제 및 백신 임상시험은 총 16건(치료제 14건, 백신 2건)이 됐다. 프랑스, 중국, 일본, 이탈리아 등 해외에서도 혈장 치료제를 개발 중이며, 현재 6개의 소규모 임상시험이 진행 중이다.

