6월말 단기외채비율 37.6%…7.5년만 최고

한국은행 '6월말 국제투자대조표(잠정)'

[아시아경제 김은별 기자] 만기 1년 미만의 단기외채비율이 7년6개월만에 최고 수준으로 높아졌다. 다만 이는 한·미 통화스와프영향이 컸기 때문에 외화 건전성엔 문제가 없다는 설명이다.

20일 한국은행이 발표한 '6월말 국제투자대조표(잠정)'에 따르면 6월 말 현재 준비자산 대비 단기외채 비율(이하 단기외채비율)은 37.6%로, 3개월 전에 비해 약 0.4%포인트 상승했다.

대외채무에서 단기외채가 차지하는 비중(이하 단기외채비중)도 30.7%로 전분기 말 대비 0.1%포인트 올랐다.

단기외채비율과 단기외채비중은 모두 2012년 말 이후 최고 수준으로 높아졌다.

최진만 한은 경제통계국 국외투자통계팀장은 "단기외채비율의 경우 한미 통화스와프 자금에 크게 기인하는 측면이 있다"며 "한미 중앙은행들의 채권채무관계로 대체되면서 오히려 예금취급기관의 단기차입은 줄었기 때문에 비율 자체는 올랐지만, 대외채무부담 측면에서 안정된 것으로 평가한다"고 전했다.

단기외채비중이 오른 것에 대해서도 "현재 민간부문의 장기 외화자금조달능력이 여전히 양호한 수준으로, 30% 내외를 기록하는 것은 위기시보다 크게 낮은 수준"이라고 평가했다.

6월말 현재 대외채무(외채) 잔액은 5031억달러로, 1분기 말보다 172억달러 늘었다. 만기별로는 단기외채가 57억달러 늘었고, 장기외채는 115억달러 증가했다. 부문별로는 일반정부에서 87억달러, 중앙은행은 146억달러, 기타부문은 2억달러 늘어난 반면 예금취급기관 대외채무는 63억달러 감소했다.

우리나라의 대외채권잔액(9528억달러)에서 대외채무잔액(5031억달러)을 뺀 순대외채권은 4498억달러로 3월 말보다 145억달러 감소했다.

순대외금융자산은 122억달러 줄어든 5532억달러였다. 거주자들의 증권투자가 늘면서 대외금융자산은 674억달러 늘어난 1조7401억달러를 기록했고, 비거주자들의 증권투자가 늘면서 대외금융부채도 796억달러 늘어난 1조1869억달러였다. 한은 측은 "대외금융자산 및 부채 증가는 국내외 주가 및 원화가치 상승 등 비거래 요인에 주로 기인했다"고 설명했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr