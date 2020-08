긴 장마에 섬유유연제 매출 급증…애경산업 "세자릿수 매출↑"

[아시아경제 조유진 기자] 길어진 장마에 빨래를 쉽고 빠르게 말려주는 '의류건조기용 섬유유연제'의 매출이 증가하고 있다.

20일 애경산업의 건조기용 섬유유연제인 '르샤트라 1802 드라이시트'는 내부 매출액 기준으로 올해 2분기 매출 성장률이 전년 동기 대비 153%를 기록했다. 특히 장마가 지속된 지난 7월에만 매출 성장률이 276%에 달했다.

긴 장마철이 지속돼 건조기 사용량이 증가하며 건조기용 섬유유연제의 수요도 증가한 것이다. 건조기용 섬유유연제는 시트형으로 구성돼 사용하기가 간편하고, 건조기와 함께 사용 시 섬유의 마찰을 줄여줘 정전기 방지 및 섬유가 부드러워지는 데 도움을 준다.

사회적, 환경적 변화로 건조기 등 위생 가전제품이 인기를 끌면서 관련 생활용품 또한 매출 증가세를 보이고 있다. 애경산업 관계자는 “8월 1~15일까지 매출 역시 전년 동기 대비 102% 성장한 상황이며, 앞으로도 건조기용 섬유유연제 사용량이 증가될 것으로 기대한다”고 말했다.

르샤트라 1802 드라이시트는 프랑스 프로방스 ‘르샤트라’ 농장에서 수확한 100% 내추럴 허브에센셜 오일을 함유했으며, 깊고 은은한 향이 오랫동안 유지되는 것이 특징이다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr