웰컴저축은행 "웰뱅하고, 갤럭시노트20 울트라 받자"

[아시아경제 김민영 기자]웰컴저축은행이 자사의 모바일 뱅킹 플랫폼 웰컴디지털뱅크(웰뱅) 150만 다운로드 돌파를 기념해 삼성전자의 최신형 스마트폰 갤럭시노트20 울트라 및 최대 1만원 캐시백 리워드 제공 이벤트를 진행한다고 20일 밝혔다.

이날부터 9월30일까지 진행되는 이번 이벤트는 CMS·지로 자동납부 등록을 웰컴저축은행 계좌로 최초 신규 등록한 고객이 대상이다.

웰컴저축은행을 처음 이용하거나 이용 중인 고객도 참여 가능하며 각 금융회사에 흩어져있는 CMS·지로 자동납부 등록 건을 웰컴저축은행 계좌 한 곳으로 모으면 자동 참여된다. 번거롭게 각 금융사를 통해 신청할 필요 없이 웰뱅의 자동이체 메뉴를 이용하면 흩어져있던 CMS·지로 자동납부 건을 한번에 쉽게 신청 등록할 수 있다.

이벤트 기간 동안 웰컴저축은행 계좌로 카드사 자동납부 신청 등록한 고객에게는 삼성전자의 최신형 스마트폰 갤럭시노트20 울트라 3대를 추첨을 통해 제공한다.

또,보험료,전기료 등 CMS·지로 자동납부를 웰컴저축은행 계좌로 신청한 선착순 1000명의 고객에게는 최대 1만원의 캐시백 리워드를 제공한다.자동납부 출금액에 따라 리워드 금액은 차등 지급된다.매월 자동납부 되는 금액이 1만원 이상의 경우 최저 1000원의 캐시백이 제공되며 자동납부 금액이 커질수록 캐시백 되는 금액도 최대 1만원까지 확대된다.

카드사 자동납부를 포함한 CMS·지로 자동납부 신청 등록한 고객은 갤럭시노트20 울트라 및 캐시백 리워드 이벤트에 중복 신청 가능하다.

