요기요, 할리스커피와 배달서비스 활성화 업무협약

매장에서 즐기던 할리스커피 메뉴 집에서도 간편하고 시원하게 주문

[아시아경제 김철현 기자] 딜리버리히어로코리아(대표 강신봉)는 배달앱 '요기요'와 커피전문점 '할리스커피'가 딜리버리 서비스 활성화를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 요기요 고객들은 매장을 직접 방문하지 않더라도 할리스커피의 음료와 베이커리, 원두, 드립백 등 총 100여종의 메뉴를 앱을 통해 주문할 수 있게 됐다. 요기요와 할리스커피는 현재 전국 약 100여개 매장에서 딜리버리 서비스를 제공중이며, 이번 업무협약을 기점으로 향후 주문 가능 매장을 더욱 확대해 나갈 계획이다.

박해웅 딜리버리히어로코리아 영업총괄 부사장은 "이번 업무 협약을 계기로 할리스커피와 요기요의 서비스가 시너지를 내 고객들에게 차별화된 주문 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

