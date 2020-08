[클릭 e종목]“제일기획, 3분기 이익 증가세 전환 도전”

[아시아경제 구은모 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향이 지속되고 있는 가운데 제일기획이 3분기 이익 증가세 전환에 도전할 것이라는 분석이 나온다.

신한금융투자는 20일 제일기획의 올해 3분기 연결 기준 매출액이 2706억원으로 지난해 같은 기간보다 4.8% 감소하고, 영업이익은 546억원으로 할 것으로 추정했다. 홍세종 신한금융투자 연구원은 20일 보고서에서 “코로나19 여파가 지속되는 가운데 이익 증가세 전환에 도전하는 분기로 회사의 기초 체력은 이미 2분기 실적 발표를 통해 입증됐다”며 “2분기 주 광고주의 광고선전비는 무려 43.0% 감소한 6,345억원을 기록해 유례없는 역성장률을 기록했음에도 제일기획의 외형과 영업이익은 각각 14.6%, 22.5% 감소에 그쳤다”고 설명했다. 높은 디지털 비중, 닷컴 위주의 성장, 인건비 절감 등이 격한 BTL(프로모션 등) 물량 감소를 많은 부분 상쇄했다는 분석이다.

3분기 현재 상황은 전 분기 대비 확연히 좋다는 평가다. 홍 연구원은 “코로나19의 추가적인 확산만 없다면 이익 증가가 가능한 분기”라며 “기저효과가 시작되는 4분기 연결 영업이익은 무려 31.1% 증가한 676억원이 예상돼 사상 최대 이익에 다시 근접한다”고 분석했다.

밸류에이션 부담은 전혀 없다는 평가다. 홍 연구원은 “제일기획은 현재 구간에서 글로벌 광고대행사 대비 높은 할증이 타당하다”며 “주 광고주의 성장이 담보되어 있다면 높은 계열 비중은 사업구조상 오히려 매력적”이라고 분석했다.

닷컴을 통해 계열 내 점유율이 상승하고 있다는 점도 긍정적이라고 평가했다. 지난해 기준 중국 내 순이익 규모는 160억원을 상회했다. 지역 매출총이익의 50% 이상을 기여하는 펑타이는 중국 내 3위의 디지털 회사다. 홍 연구원은 “여기에 제일 중국 법인을 합치면 5000억~1조원의 기업가치 인정이 가능하다”며 “순현금 4500억원을 더하면 본사와 유럽, 기타 지역들의 가치는 극심하게 할인되고 있다”고 설명했다.

투자의견은 ‘매수’를 유지했고, 목표주가는 2만5000원으로 상향 조정했다. 홍 연구원은 “수익 추정 상향을 반영했다”며 “증가세로 전환되는 하반기 합산 영업이익, 13배를 하회하는 2021년 주가수익비율(PER), 4% 이상의 배당수익률을 근거로 매수 관점을 유지한다”고 했다.

