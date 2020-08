"민주당에게는 성추행이 문화" 진중권, 성추행 외교관 옹호 발언 송영길 비판

[아시아경제 김연주 인턴기자] 진중권 전 동양대 교수가 19일 뉴질랜드 현지 직원 성추행 의혹을 받는 한국인 외교관에 대한 옹호성 발언으로 논란의 중심에 선 국회 외교통일위원장인 송영길 더불어민주당 의원을 향해 "성추행이 민주당에게는 문화였던 것"이라고 일침을 가했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 송 의원의 발언이 담긴 기사를 첨부하며 "분명히 말해두지만, 성추행은 문화가 아니라 범죄"라면서 이같이 말했다.

그러면서 "뉴질랜드와는 다른 한국의 고유문화(라고 여긴 것)"라며 "그래서 지자체장들이 전통문화를 계승하려다가 그 사달이 난 것"이라고 비꼬았다.

앞서 송 의원은 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선 집중'과 인터뷰에서 "(한국 대사관은) 같은 남자끼리, 우리는 배도 한 번씩 툭 치고 엉덩이 쳤다는 건데 친했다고 주장한다. 그때 당시 문제가 그 남성 입장에선 기분 나쁠 수가 있다"고 말해 논란이 일었다.

이어 "외교부로부터 보고를 받았는데 문화의 차이도 있다고 본다"며 "뉴질랜드는 동성애에 상당히 개방적인 곳이다. 제 아내도 (성추행 의혹이 제기된 당사자를) 여성 직원으로 오해하고 있던데 그게 아니라 40대 초반에 키가 180㎝, 덩치가 저만한 남성 직원"이라고 설명했다.

이를 두고 진 전 교수는 "의원이 이런 인식을 가졌으니 그 당에서 성추행 사건이 줄줄이 일어나는 것"이라며 "괜히 더듬어만진당이겠냐"고 힐난했다.

한편, 뉴질랜드 정부는 한국 외교관 A씨가 지난 2017년 12월 주뉴질랜드대사관에서 근무하던 당시 현지인 남자 직원의 신체 부위를 만지는 등 성추행했다는 혐의를 받고 있다며 직접 조사를 요구했다. A씨는 뉴질랜드 당국의 조사가 시작되기 전 임기 만료로 뉴질랜드를 떠났고, 이후 외교부 감사에서 문제가 드러나 지난 2019년 2월 감봉 1개월의 징계 처분을 받은 것으로 파악됐다.

그러나 피해자가 지난 2019년 10월 뉴질랜드 경찰에 신고했고 뉴질랜드 사법 당국이 A씨에 대한 체포영장을 발부하고 한국 정부에 수사 협조를 요청했으나, 한국 정부의 비협조로 제대로 된 수사가 이뤄지지 않았다. 이에 저신다 아던 뉴질랜드 총리는 지난달 문재인 대통령과의 통화에서 관련 문제를 제기했고, 결국 외교부는 필리핀에서 근무하고 있던 A씨를 최근 귀국 조치했다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr