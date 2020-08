"진단검사 결과 조작 불가능" 거짓루머에 방역당국 반박(상보)

코로나19 중앙방역대책본부 정례브리핑

"사랑제일교회 교인 무조건 양성·결과 조작" 거짓 루머에

방역당국 "인위적 조작 불가능…의사판단 개입 없다"

[아시아경제 최대열 기자] 방역당국은 서울 성북구 사랑제일교회 교인이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단검사를 받으면 무조건 확진된다는 주장과 관련해 "(검사결과를) 조작하는 건 가능하지 않고 그럴 이유도 없다"고 반박했다.

권준욱 중앙방역대책본부 부본부장은 19일 브리핑에서 "(코로나19) 검사 결과는 인위적인 조작이 불가능하다"며 "의사의 판단에 개입하는 것 또한 가능하지 않다는 점을 거듭 강조하고 분명하게 말씀드린다"고 했다.

수도권 최대 규모 집단감염으로 번진 사랑제일교회와 관련해 이 교회를 다녀갔거나 담임목사인 전광훈 목사가 주도한 집회에 참석한 이의 검사결과를 둘러싸고 소문이 불거지고 있는 데 따른 해명이다. 이 교회 교인이라면 보건소에서 일부러 코로나19 양성 판정을 내린다는 주장이 나온데 이어 일부 확진 판정자의 검사 결과가 양성에서 음성으로 바뀌었다며 검사의 신뢰성에 문제가 있다는 주장까지 제기됐다. 방역당국은 이런 소문이 거짓뉴스라고 항변했다.

당국 "검사 전 과정 실시간 기록…검사도구 무균밀봉상태"

양성 후 음성전환 사례도 바이러스 변화로 인한 자연스러운 결과

이상원 방역대책본부 진단분석총괄팀장은 "검사의 전 과정은 PCR(유전자 증폭) 기기에 실시간 기록되기 때문에 이를 조작하는 게 불가능하다"며 "검체 채취도구는 무균상태로 밀봉돼 있어 채취 전에 사전조작을 한다는 것도 불가능하다"고 밝혔다.

그는 이어 "전국 600여개에 달하는 선별진료소 중 상당수는 민간 의료기관"이라며 "(정부가) 의료인에게 검체를 조작하도록 지시할 수 없고, 의료인이 이에 응해 환자에게 위해가 될 수 있는 행동을 한다는 것은 상상하기 어려운 일"이라고 말했다.

성북구 보건소에서 양성 판정을 받고 이후 다른 병원에서 음성 판정을 받은 사례와 관련해 시간이 지나면서 배출되는 바이러스양이 줄어들어 나타난 현상이라고 설명했다. 이 팀장은 "성북구 보건소에서 의뢰된 검체는 수탁 검사기관에 의해 양성 판정을 받았는데 재검사에서도 동일하게 양성 반응을 확인했다"고 말했다.

그는 "환자가 두 번째로 간 병원에서 음성이 나온 것은 (14일 첫 검사를 받고) 이틀 정도 이상 지난 시점(16일)에서 검체를 채취한 것으로 자연적인 바이러스양의 변화로 해석된다"고 말했다. 이어 "확진돼 입원한 다음에 받는 검사는 정확성을 위한 재검사가 아니라 경과를 관찰하기 위한 검사"라며 "회복기에 있거나 바이러스 검출량이 약한 경우에는 비교적 짧은 시기에 음전(음성으로 전환) 되기도 한다"고 덧붙였다.

권 부본부장은 "진단검사의 신뢰를 훼손시키는 거짓 정보를 만들고, 검사를 고의로 지연시키는 행위 등은 우리 국민 모두의 안전을 위협하는 무책임한 행동"이라며 "(검사 대상자는) 신속하게 검사를 받아달라"고 강조했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr