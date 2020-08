KT, 지란지교시큐리티와 보안솔루션 2종 출시

[아시아경제 구채은 기자] KT가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 인한 언택트 수요에 따라 최적의 보안 솔루션을 서비스하기 위해 지란지교시큐리티와 협력했다.

이번에 KT와 지란지교시큐리티가 협력해 선보이는 문서보안 클라우드 서비스는 다큐원과 오피스하드다. 다큐원은 기업의 문서 데이터를 통합해 관리하는 문서중앙화 솔루션으로 강력한 보안과 협업 편의성을 제공한다. 사내 임직원 PC에서 생성되는 모든 문서의 임의 저장을 금지하고 암호화, 저장매체 제어, 반출 결재, 이력 관리 등의 보안 기능을 제공해 기업의 중요 정보를 보호하고 외부유출을 차단한다. 또 협업 폴더 지원, 태그 검색 등의 기능도 있어 업무 효율성을 높일 수 있다.

오피스하드는 문서 통합 관리, 대내외 문서 공유, 형상관리 등 협업 환경을 제공하는 서비스다. 시간과 장소의 제약 없이 권한과 보안 설정 기능으로 안전하게 자료를 저장, 전송, 편집, 공유할 수 있는 솔루션이다. 또 파일 직접 편집, 보안검사 기능도 갖춰 랜섬웨어를 비롯한 악성 위협에 취약한 기업의 데이터 보안을 책임진다.

윤동식 KT 클라우드/DX 사업단장(전무)은 "이번에 새로 선보이는 지란지교시큐리티의 솔루션이 안전하고 유연한 기업 데이터 관리에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "KT는 모든 산업 영역에서 기업의 언택트 근무 환경을 지원하기 위해 앞으로도 다양한 기업과 협력하며 솔루션을 선보이겠다"고 말했다.

