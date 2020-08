KB증권, '2020년 투자왕 실전투자대회' 진행

[아시아경제 오주연 기자] KB증권은 '2020년 KB증권 투자왕 실전투자대회'를 진행한다고 19일 밝혔다.

이번 실전투자대회는 올 연말까지 월 단위로 진행되며 '소셜 트레이딩' 개념이 추가되어 참가자들이 서로 소통하며 대회를 즐길 수 있는 것이 가장 큰 특징이다.

참가자들은 자신과 유사한 자산, 매매스타일에 맞는 참가자에게 '좋아요'를 눌러 응원하고, 상대의 투자종목도 확인할 수 있어 투자에 도움도 받을 수 있다. 또한 매월 입상순위에 따라 부여되는 '내공' 점수와 누적 '좋아요' 수에 따라 TOP 100 랭킹을 발표해 참가자들의 흥미를 유발한다.

대회 리그는 월간 수익률을 바탕으로 국내, 해외 주식을 통합한 통합리그(1억ㆍ3천ㆍ1백리그), 대학(원)생리그(1백리그)로 나누어 각각 실시한다. 매월 각 리그 1위~3위에게는 골드바 및 상장, 내공 점수를 부여하고, 각 리그 4~50위까지는 상품권 혜택이 주어진다.

대학(원)생 리그는 월간리그와 더불어 '통합챔피언'으로 확대 운영해 참가일부터 대회종료일까지 전체기간의 수익률에 따라 1~3위에게 장학금과 인턴십 혜택을 추가로 제공한다.

대회 신청은 KB증권 계좌를 보유한 개인 고객이라면 누구나 가능하며, 12월 22일까지 KB증권 홈페이지 또는 홈트레이딩서비스(HTS)인 H-able(헤이블), 모바일트레이딩서비스(MTS)인 M-able(마블), 영업점을 통해 할 수 있다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr