상반기 전세계 모바일게임 지출 42조 돌파…반기 기준 최고

전통적인 PC 게임 IP 기반 모바일 게임 활약 돋보여

[아시아경제 이진규 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 여파로 실내 활동이 늘면서 상반기 모바일 게임에 대한 전 세계 소비자 지출이 반기 기준 역대 최고 기록을 세웠다.

모바일 데이터 분석 플랫폼 앱애니는 19일 이 같은 내용의 '2020년 상반기 전세계 모바일 현황 보고서'를 발표했다.

보고서에 따르면 올 상반기 전 세계 모바일 게임 다운로드 수는 지난해 하반기보다 17% 상승한 260억건이다. 모바일 게임에 대한 소비자 지출은 11% 늘어난 360억달러(한화 약 42조7500억원)를 기록했다.

모바일 게임 다운로드 수는 지난 4월 정점을 찍으며 이 달에만 49억건의 다운로드가 일어났는데, 이는 지난해 하반기 평균 대비 35% 증가한 수치다.

지난 5월에는 소비자 지출이 눈에 띄게 증가했다. 상반기 내내 모바일 게임 소비자 지출은 꾸준히 50억달러를 상회했고, 5월에는 68억달러(한화 약 8조750억원)를 기록하며 역대 월 지출 최고치를 달성했다.

지난해 하반기 대비 가장 높은 다운로드 증가세를 보인 게임을 살펴보면 전통적인 PC 게임 지식재산권(IP)을 모바일 기기로 가져온 게임들의 활약이 돋보였다. 국내에서 출시 첫날부터 120만건의 다운로드를 기록한 넥슨의 '피파 모바일'이 1위를 차지했으며, 2위는 넷마블의 '스톤에이지 월드', 3위는 넥슨의 '카트라이더 러쉬플러스'가 차지했다.

카트라이더 러쉬플러스는 지난 5월 출시 이후 50여일 만에 7500만 시간 동안 플레이되며 전분기 대비 이용시간 증가율이 가장 높은 모바일 게임으로 등극했다.

앱애니 관계자는 "모바일 게임에서 시간을 보내는 유저들이 점점 더 많아짐에 따라 게임 외에 다양한 프로그램으로 유저들을 확보한다면 게임을 통해 광고를 진행하고 있는 브랜드들에 효과적이고 전략적인 기회가 될 것"이라고 전했다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr