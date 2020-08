종로구, 사회적 거리두기 2단계 격상에 따른 긴급회의 개최

[아시아경제 박종일 기자] 종로구(구청장 김영종)는 18일 구청사 기획상황실에서 서울·경기 지역 사회적 거리두기 2단계 격상에 따른 재난안전대책본부 긴급회의를 열고 지역사회 확산 방지 방안에 대해 논의했다.

구는 그간 고위험시설 등을 대상으로 방역수칙 준수 이행 여부를 현장 점검, 방역강화를 위해 힘써왔으며, 지역내 주요도로 집회제한고시를 하는 등 코로나19에 선제적으로 대응해왔다.

도심에 위치해 다수의 집회가 열리고, 집합건물이 밀집해 있는데다 유동인구 역시 많은 만큼 역학조사 및 방역에 최선을 다하는 중이다.

구는 앞으로도 접촉자와 방문자 등에 대한 선제적 검사를 통해 추가 감염을 차단, 지역사회 확산을 방지하기 위해 모든 행정력을 동원할 예정이다.

김영종 구청장은 “수도권 집단감염 확산세가 위험수위를 넘어 매우 위중하다고 판단되는 만큼 지역내 공공시설 운영을 중단하고 고위험시설 및 다중이용시설에 대한 방역수칙, 거리두기 현장점검을 보다 강화하고자 한다”면서 “어린이 돌봄, 취약계층 우선 지원 등을 바탕으로 코로나19로 인한 사각지대를 해소하고 지금의 위기 상황을 극복하기 위해 노력할 것”임을 전했다.

