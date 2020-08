한국타이어, 트럭·버스 타이어 구매 시 최대 6만원 혜택

[아시아경제 우수연 기자]한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 오는 9월 30일까지 트럭·버스용 타이어 구매 시 최대 6만원 상당의 혜택을 제공하는 'TBX 멤버십 더블 혜택 프로모션'을 진행한다고 18일 밝혔다.

KB국민카드 및 상용차 전용 스마트폰 앱 '고트럭'과 공동으로 진행하는 이번 프로모션은 TBX 멤버십 사용이 가능한 한국타이어 트럭?버스 전문매장 'TBX(Truck Bus Express)'에서 진행된다.

행사기간 동안 KB국민카드로 50만원 이상 결제하면 1만원, 70만원 이상 결제 시에는 2만원을 캐시백으로 제공받을 수 있다. 결제 금액은 타이어 구매와 교체, 차량 정비 등을 포함한 모든 서비스의 합산 이용 금액으로 적용된다. 캐시백은 결제일 익월 말일 이내에 지급될 예정이며 KB국민카드로 5만원 이상 결제하는 경우 최대 6개월까지 무이자 할부도 가능하다.

여기에 고트럭 스마트폰 앱에서 한국타이어 구매 인증을 하면 모바일 주유권 1만원권이 추가로 증정된다. 또한 'TBX 멤버십 앱' 회원은 현금처럼 이용 가능한 TBX 멤버십 포인트를 최대 2만원까지 적립할 수 있으며 신규 회원은 결제 시 1만원 할인 쿠폰까지 함께 사용 가능하다.

