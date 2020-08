추미애 "대중 보호 외면, 종교 지도자 특권 아냐"

보석 풀려난 전광훈 목사, 집회 참석 후 코로나 확진

[아시아경제 배경환 기자] 추미애 법무부 장관이 "이웃과 사회가 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 위험에 빠져도 아랑곳하지 않고 공동선과 대중의 보호를 외면하는 특권이 자칭 종교 지도자에게 주어진 것은 아니다"라며 전광훈 사랑제일교회 담임목사에 대한 비난에 나섰다.

추 장관은 18일 자신의 페이스북에 '길을 잃은 법치'라는 제목의 글을 올려 "법과 정의는 공동선에 이르는 것"이라며 "또한 종교의 지상 과제는 이웃에 대한 사랑의 실천"이라고 밝혔다.

특히 추 장관은 "법 집행자가 법이 지향하는 공동선의 방향 감각을 놓치고 길을 잃을 때 시민과 사회가 얼마나 돌이킬 수 없는 위험에 빠뜨리는지 중대한 각성이 필요한 때다"라고 적었다.

이는 전 목사에 대한 보석을 허가해주고 광복절 일부 집회를 허용한 법원을 겨냥한 것으로 풀이된다. 앞서 전 목사는 사랑제일교회에서 코로나 확진자가 발생했음에도 지난 15일 광복절 집회에 신도들의 참여를 독려하고 자신도 집회에 참석했다. 자신 역시 코로나 감염이 확인돼 병원에 입원했다.

