부산~제주 9월1일부터 신규 취항도

[아시아경제 유제훈 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,815 전일대비 185 등락률 -6.17% 거래량 115,972 전일가 3,000 2020.08.18 09:38 장중(20분지연) close 은 창립 10주년을 맞아 국내선에서 특가 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

티웨이항공에 따르면 이번 이벤트는 오는 27일까지 자사 홈페이지 및 모바일 어플리케이션 등을 통해 진행된다. 특가항공권의 탑승기간은 오는 9월1일부터 10월31일까지다.

특가항공권 운임은 편도 총액운임 기준 ▲김포·부산·광주·청주~제주 9900원 ▲김포~부산 1만원 ▲부산~양양 1만5900원 ▲광주~양양 1만8500원부터 판매된다. 더불어 결제 금액별로 1000~3000원의 할인쿠폰과 제휴 카드사 할인 쿠폰 이벤트도 병행된다.

티웨이항공 관계자는 "긴 장마 후 맞이하는 초가을 시즌에 합리적 운임으로 국내 여행을 즐길 수 있는 기회"라면서 "편리하고 실속있는 여행을 떠나길 추천한다"고 밝혔다.

