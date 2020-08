코스피, 소폭 하락세...2400선 유지

[아시아경제 박지환 기자] 18일 코스피 시장이 소폭 하락세로 출발했다.

이날 코스피는 오전 9시19분 기준 전 거래일 대비 4.31포인트(0.18%) 내린 2403.18을 기록했다. 이날 지수는 2405.84로 전 거래일 보다 0.07% 하락 출발해 장초반 낙폭이 커졌다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 개인 3256억원 대규모 순매도했다. 반면 외국인과 기관은 각각 1382억원, 1814억원 순매수했다.

업종별로는 등락이 엇갈렸다. 이날 코스피 시장에서는 전기전자, 음식료품 등이 오르고 있다. 운송장비, 유통업 등은 하락했다.

같은 시각 코스닥 시장은 4.27포인트(0.51%) 하락한 830.76을 기록했다. 이날 시장은 전 거래일보다 0.48포인트 내린 834.55로 출발했지만 낙폭이 다소 확대되는 분위기다.

수급별 상황을 보면 개인이 845억원 순매수 했으며, 외국인과 기관은 각각 149억원, 474억원 순매도했다.

