위메프, 갤럭시탭S7 사전판매…“82만원대 모델 68만원에”

[아시아경제 문혜원 기자]위메프는 18일부터 오는 22일까지 5일간 갤럭시탭S7 시리즈를 사전 판매한다고 18일 밝혔다. 갤럭시탭S7은 다음 달 3일 정식 출시를 앞두고 있다.

위메프 사전판매를 통해 구매하면 약 18% 할인된 가격에 5% 위메프 포인트 적립 (위메프페이 결제 시) 혜택을 받을 수 있다.

해당 혜택을 모두 적용하면 정상가 82만원대인 ‘갤럭시탭S7 WiFi 128G’를 약 68만원에, 정상가 114만원대인 ‘갤럭시탭S7 플러스 WiFi 256G’를 약 94만원에 구매할 수 있다.

갤럭시탭S7 시리즈는 역대 갤럭시 태블릿 중 가장 큰 디스플레이인 12.4형을 탑재한 ‘갤럭시탭S7 플러스’와 11형 디스플레이를 탑재한 ‘갤럭시탭S7’ 두 가지다.

갤럭시탭S7은 미스틱 블랙·미스틱 실버 2가지 색상으로 출시되며 LTE·WiFi 모델 및 메모리 사양(128G·256G)에 따라 나뉜다. 갤럭시탭S7 플러스는 미스틱 블랙·미스틱 실버·미스틱 브론즈 3가지 색상으로 LTE·WiFi·5G 모델로 출시된다. 용량은 256G 한 가지다.

위메프는 갤럭시탭S7을 구매한 고객 중 5명을 추첨해 갤럭시탭S7을 한 대 더 증정하는 이벤트도 연다. 증정 모델은 랜덤으로 제공한다.

