농협은행 "주택청약종합저축 SNS 가입하고 다양한 경품 받으세요"

[아시아경제 박선미 기자]NH농협은행은 내집 마련을 꿈꾸는 20~30대 니즈에 부합하고 목돈마련의 밑그림이 되어 줄 주택청약종합저축 가입고객 500만 달성을 위한 '핫 썸머 소셜네트워크서비스(SNS) 릴레이 이벤트'를 실시한다.

가장 먼저 진행되는 이벤트는 오는 26일까지 진행되는 '500만 달성 목표! 격려와 응원 댓글 달고, 친구소환고(GO)~!' 이벤트다. 농협은행 페이스북·인스타그램에 500만 달성 응원 댓글을 달고, 친구를 태그하면 된다. 응모고객 중 50명을 추첨해 해피머니 모바일 상품권(3만원)을 제공한다.

두 번째 이벤트 '재치발랄한 아이디어로 오백(500)만 3행시를 채워주세요!'는 9월1일부터 7일까지 진행된다. 참여 고객 중 센스 넘치고 통통 튀는 3행시를 채운 53명을 선정해 아이패드 프로 4세대, 에어팟 프로, 스타벅스 쿠폰을 제공한다.

세 번째 이벤트는 9월14일부터 25일까지 진행되는 숫자 5(오)를 개성 있게 표현하는 '나만의 5를 표현해 봐!'이다. 참여고객 중 53명을 추첨해 아이폰 11프로, 다이슨 슈퍼소닉 드라이기, GS편의점 모바일 상품권(1만원)을 증정한다.

참여자는 농협은행 페이스북 또는 인스타그램을 팔로우하고, 500만의 숫자 5를 표현한 인증샷을 개인 SNS 계정에 필수해시태그(#NH농협은행릴레이이벤트 또는 #주택청약종합저축500만달성응원)를 달아 업로드 한 후, 이벤트 게시물에 '참여완료' 댓글을 남기면 된다.

