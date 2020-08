[아시아경제 임온유 기자] 서울도시건축센터가 새롭게 단장했다. 서울시는 서울도시건축센터가 18일부터 시설별 특성에 따라 사전예약제, 입장인원 제한 등 단계적으로 운영을 시작한다고 밝혔다.

새단장한 서울도시건축센터는 2층의 경우 '모두의 라운지' '라키비움', 3층은 '도시건축 아카이브실'로 조성됐다. 이곳에서는 어린이, 시민, 전문가들을 위해 도시·건축 관련 교육·문화 프로그램이 운영된다.

이용객들은 서울도시건축센터 홈페이지를 통해 이용방법을 미리 확인하고 마스크 착용, 입장 전 발열체크, 참석명부 작성 등 방역지침을 준수해야 한다.

김태형 서울시 도시공간개선단 단장은 "서울도시건축센터는 서울시 도시계획과 공공건축 관련 정책 및 연구를 시민들과 함께 공유하는 장소"라며 "전문가 뿐만 아니라 다양한 세대와 소통하는 창구가 되기 위해 다양한 범위의 자료와 매체를 수집할 계획"이라고 밝혔다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr