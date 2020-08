대만 총통, "대만, 자유와 민주의 보루"

차이잉원 총통, 대만과 홍콩은 중화권 자유민주의 등대

美 수중 기뢰 및 순항미사일 도입 논의

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 차이잉원(蔡英文) 대만 총통이 "대만이 자유ㆍ민주의 견고한 보루 역할을 하겠다"면서 홍콩인에 대한 지원 입장을 재확인했다.

13일 대만매체 자유시보에 따르면 차이 총통은 전날 미국 싱크탱크 허드슨연구소와 미국진보센터(CAP)가 공동 주최한 화상회의에서 '대만 보위는 인도ㆍ태평양지역 자유의 보루' 제하 연설을 통해 이같이 밝혔다.

이번 연설은 1979년 양측의 단교 이후 최고위급인 앨릭스 에이자 미국 보건복지부 장관이 3박4일 일정으로 대만을 방문한 이후 이뤄졌다.

이날 연설은 미국이 인도ㆍ태평양 지역에서 중국 공산당과 자유 세계를 구분하는 식으로 반중국 공조 체제를 구축하려는 상황에서, 민주주의 체제인 대만이 나서 적극적인 역할을 하겠다는 의지를 내비친 것으로 풀이된다.

차이 총통은 특히 '홍콩 국가보안법(홍콩보안법)' 발효 이후 홍콩을 둘러싼 미ㆍ중 간 긴장이 고조되는 상황에서, 대만이 홍콩의 자유ㆍ민주를 지원하겠다고 밝혔다.

그는 "대만은 자유ㆍ민주를 지키기 위해 홍콩 대중들에게 계속 인도적 지원을 제공하며, (지원) 관련 부서를 만들고 홍콩 대중의 대만 정착을 도와야 한다"고 강조했다.

한편 주미 대만 대표인 샤오메이친(蕭美琴) 미국 주재 타이베이경제문화대표 처장은 이날 행사에서 수중 기뢰 및 순항미사일 등의 도입에 대해 미국과 논의 중이라고 밝혔다. 기뢰는 중국의 상륙강습에 대비하기 위해, 순항미사일은 대만 해안방어를 위해 필요하다는 것이다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr