롯데마트, 40일간 추석선물 사전예약 진행

7백개 품목

[아시아경제 차민영 기자] 롯데마트는 오는 13일부터 내달 19일까지 40여일간 전점 및 온라인몰인 롯데마트몰에서 추석 선물세트 사전예약 판매를 진행한다고 10일 밝혔다.

사전예약 품목은 한우, 과일 등 신선식품 218종과 통조림, 식용유 등 가공식품 238종, 건강기능식품 76종 등 총 700여개다.

예약판매 중요성이 증가하면서 대형마트들도 혜택을 강화하는 추세다. 실제 롯데마트의 선물세트 사전 예약판매의 매출은 전체 선물세트 실적의 40%에 달한다.

롯데마트는 추석 선물세트 예약판매 기간 동안 최대 100만원 상품권을 증정하며, 엘포인트 회원에게는 최대 30%할인 혜택을 제공, 롯데·신한·KB국민 등 7대 카드 결제 시 무이자로 이용이 가능하다.

이상진 롯데마트 마케팅 부문장은 “사전 예약판매 기간에 선물세트를 구매하는 고객이 늘고 있다”며 “사전 예약판매 기간 동안의 다양한 혜택이 풍성한 명절로 이어지기를 기대한다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr