DGB금융, 코로나19 대응방안 담은 지속가능경영보고서 발간

[아시아경제 김민영 기자] DGB금융그룹이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응방안 등을 담은 지속가능경영보고서를 발간했다고 5일 밝혔다.

지속가능경영은 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 ‘ESG’를 균형 있게 고려하는 이해관계자 중심의 경영활동을 의미한다.

국·내외 다양한 이해관계자를 위해 국문과 영문으로 발간됐으며 주요 계열사인 대구은행을 중심으로 하이투자증권과 DGB생명, DGB캐피탈, DGB자산운용, DGB유페이, DGB데이터시스템, DGB신용정보 등 8개 계열사의 지난해(일부 정성적 성과의 경우 2020년 상반기까지) 주요 성과를 담았다.

특히 이번 보고서는 최근 주요 이슈인 코로나19 관련 그룹의 대응방안과 더불어 TCFD(기후변화 관련 재무정보 공개 테스크포스)와 유엔 책임은행원칙(PRB)에 대한 대응내용들을 공개한 것이 눈에 띈다.

김태오 DGB금융 회장은 “DGB금융의 14번째 지속가능경영보고서 발간이 디지털 글로벌 뱅킹그룹으로 나아가는 이정표 역할을 할 것으로 기대된다”면서 “앞으로도 이해관계자와의 적극적인 소통을 바탕으로 미래를 함께 열어갈 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 했다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr