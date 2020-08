남원시 자원봉사센터, 코로나19 극복 ‘DIY 챌린지’

내달 29일까지 손 소독제·면 마스크 만들기

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시 자원봉사센터가 지역 내 코로나19 위기 극복과 공동체 의식을 이끌어 내기 위해 DIY 챌린지를 진행한다.

4일 자원봉사센터는 내달 29일까지 지역민을 대상으로 ‘DIY 챌린지-손 소독제, 면 마스크 만들기’ 교육 및 챌린지 활동을 매주 화·토요일(광복절 제외) 오전 10시부터 낮 12시까지 총 16회기에 걸쳐 실시한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 코로나19 예방을 위한 손 소독제와 면 마스크를 만드는 방법을 배우고 이를 다시 이웃에게 알려주는 챌린지 과정을 통해 배움으로 나눔을, 재능기부로 맞춤형 자원봉사를 활성화시키기 위해 추진된다.

또한, 평일에 바쁜 직장인과 학생들을 위해 주말에 온가족이 참여할 수 있고 코로나19로 위축된 학생 자원봉사활동 수요를 어느 정도 해소할 수 있을 것으로 기대된다.

류흥성 행정지원과장은 “적극적인 동참 의사를 밝힌 참여자분들께 깊은 감사를 드린다”면서 “이번 챌린지 활동을 통해 일회용품 사용도 줄이고 주위를 둘러볼 수 있는 좋은 기회가 돼 지역 내 재난 극복과 공동체 의식을 이끌어 내는 좋은 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

양경님 센터장은 “이번 DIY 챌린지에 참여 해주신 자원봉사자들의 열정과 노력이 코로나19로부터 나와 내 가족, 이웃을 지켜내는 큰 힘이 될 것이라 확신한다”며 “모두 함께 힘을 모아 재난을 극복하는데 최선을 다하면 좋겠다”고 전했다.

참여 신청은 내달 28일까지 남원시자원봉사센터 홈페이지(공지사항)의 참여 신청서를 센터로 제출하거나 1365포털사이트에서 원하는 교육 날짜에 신청하면 된다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr