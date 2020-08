◇서울여자대학교 ▶학생처장 겸 장애학생지원센터장 겸 사회봉사센터장 김경아 국어국문학과 교수 ▶사무처장 겸 에코캠퍼스추진사업단장 이도희 생명환경공학전공 교수 ▶입학처장 장혁기 체육학과 교수

