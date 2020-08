한수원 고리본부, ‘보호청소년’에 1500만원 쾌척

부산가정법원과 지원협약 체결 … 청소년회복센터 후원키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력 고리원자력본부는 지난 30일 부산법원종합청사에서 부산가정법원과 보호소년 지원을 위한 업무 협약식을 갖고 청소년회복센터에 후원금 1500만원을 쾌척했다.

행사에는 고리원자력본부 관계자와 이일주 부산가정법원장, 옥연호 부산 푸른열매 청소년회복센터장 등이 참석했다.

협약을 통해 고리원자력본부는 정부지원금 혜택이 미치지 않는 청소년회복센터 3곳에 후원금 1500만원을 지원했다. 고리본부 지원금은 부산가정법원에서 소년법상 보호처분을 받은 보호소년들의 사회복귀를 돕는 데 쓰인다.

청소년회복센터는 보호처분을 받은 보호소년들을 부산가정법원으로부터 위탁받아 보호·양육하는 대안가정으로, 현재 부산에는 8곳이 운영되고 있다.

후원금은 고리본부 직원들이 낸 민들레홀씨 기금으로 2018년부터 3년째 모금해오고 있다.

이신선 고리원자력본부장은 “부산가정법원이 추진하고 있는 보호소년 지원사업 취지에 공감했다”며 “보호소년이 다시 비행을 저지르지 않고 건강한 사회인으로 성장하는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr