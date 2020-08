한일홀딩스 우덕재단, 37년간 4500여명 지원

[아시아경제 문혜원 기자] 한일홀딩스는 ‘우덕재단’이 지난달 30일 2020년 1차 장학생에게 장학증서를 수여했다고 3일 밝혔다.

우덕재단은 매년 약 200여명의 장학생에게 졸업 때까지 장학금 전액을 지원한다. 2019년까지 우덕재단의 지원을 받은 장학생만 4547명에 달한다.

우덕재단은 한일시멘트의 창업주인 우덕 허채경 선대회장이 1983년 설립했다. 현재는 창업2세인 허정섭 명예회장이 이사장을 맡고 있으며, 3세 허기호 한일홀딩스 회장이 지원하고 있다.

우덕재단은 장학금 및 학술연구비 지급 등 공익사업을 목적으로 운영되며 자산 규모는 1050억원이다. 설립 이후 약 37년간 인재양성을 위한 장학사업비로 222억원, 공익사업 56억원, 학술연구비 15억원 등 지금까지 약 293억원 규모의 공익사업을 펼쳐왔다.

우덕재단 관계자는 “연간 80여명의 장학생을 신규로 선발해 장학금 전액을 지급한다”며 “앞으로도 사회공헌 활동이 변함없이 이어지고 확대될 수 있도록 다양한 공익사업에 대한 관심과 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr