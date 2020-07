인도·미국 이어 일본에서도 틱톡 '퇴출' 움직임

[아시아경제 이창환 기자] 중국의 동영상 플랫폼 '틱톡'에 대해 각국에서 사용금지를 고려하고 있는 가운데 일본에서도 이같은 움직임이 보이고 있다.

28일 교도통신과 NHK 등은 일본 집권 자민당 의원들로 구성된 '룰(규칙)형성전략의원연맹'이 중국 기업이 제공하는 애플리케이션 이용 제한을 일본 정부에 요구하기로 방침을 굳혔다고 보도했다.

연맹은 중국 앱의 사용을 제한하도록 법을 정비할 것을 요구하는 제언을 이르면 오는 9월 정리해 일본 정부에 제출할 예정이다.

연맹은 틱톡 등 중국 기업이 제공하는 앱을 통해 개인 정보가 중국 정부에 유출될 수 있다는 우려를 반영해 이처럼 제언하기로 한 것으로 알려졌다.

이에 대해 틱톡 일본 법인은 "사용자가 안심할 수 있고 안전한 앱 체험을 촉진하는 것이 최우선 사항이다. 중국 정부에 사용자 정보를 제공하는 것은 없으며 요청받더라도 제공하는 일은 없을 것이다"라고 이날 성명을 발표했다.

한편 인도 정부는 자국의 주권이나 사람들의 사생활이 침해받고 있다며 지난달 틱톡 사용을 금지했으며 미국 정부는 개인 정보가 중국 정부에 넘어갈 우려가 있다며 틱톡 이용 금지를 검토하고 있다.

