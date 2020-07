[아시아경제 김봉주 인턴기자] 부인이 외박을 자주 한다며 말다툼하다 흉기로 찔러 살해한 50대 남성이 경찰에 체포됐다.

원주경찰서는 살인 혐의로 A(59)씨를 붙잡아 조사하고 있다고 24일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 전날 오후 10시30분께 원주시 흥업면 자택에서 자신의 부인(59)을 흉기로 수차례 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 범행 이후 이웃집에 가서 "아내를 흉기로 찔렀으니 신고해달라"고 말하고는 2시간여 만에 다시 이웃집으로 되돌아갔다가 경찰에 긴급체포됐다.

A씨는 부인의 잦은 외박을 이유로 말다툼을 벌이다 화를 참지 못해 범행했다고 진술한 것으로 조사됐다.

경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.

